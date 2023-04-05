Покровская о критериях МОК: «Они наталкивают нас на предательство, но мы на это не поддадимся»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала «СЭ» о своем отношении к условиям Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«Конечно, мы расстроены. Считаем, что это несправедливо. Они нас наталкивают на предательство, но мы на это не поддадимся. Мы тренируемся, ждем, когда наша международная организация FINA даст какой-то ответ или реакцию на Баха. Пока еще ничего нет. Поэтому мы в ожидании, что и как будет», — сказала Покровская «СЭ».

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным организациям допустить россиян до участия в турнирах в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано разрешить выступать только тем спортсменам, которые не связаны с вооруженными силами и не выражали публичную поддержку специальной военной операции. Также россиянам запрещено выступать в командных соревнованиях.