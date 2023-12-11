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Сегодня, 14:52

Главы стран Балтии рассчитывают, что МОК отзовет решение о допуске россиян на Олимпиаду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президенты Латвии, Литвы и Эстонии надеются, что МОК пересмотрит решение по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа

«Позиция МОК нас разочаровала, но я все еще надеюсь, что она будет пересмотрена», — приводит слова пресс-службы Науседы ТАСС.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе. До соревнований будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. Россияне и белорусы будут заявлены как индивидуальные нейтральные спортсмены.

Российские и белорусские команды не будут участвовать в Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
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