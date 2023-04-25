Мазепин о письме главе МОК Баху: «Мы хотим, чтобы наши спортсмены смогли выступать. Страны ЕС должны их поддерживать»

Бывший российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал, как, по его мнению, должно повлиять открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху на допуск российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

— На какую реакцию рассчитываете?

— Безусловно, ждем положительную реакцию в нашу сторону. Наши российские партнеры являются большими лидерами в своем направлении. Мы очень хотели бы, чтобы наши спортсмены смогли выступать. Разные страны Евросоюза должны их поддерживать.

— Планируется ли у фонда взаимодействие с белорусскими спортсменами? Фонд больше защищает интересы отдельных спортсменов, или возможна работа с командами?

— Наша цель — работа со всей географией нашего мира, страны. Мы всегда руководствуемся спортивной составляющей. Мы максимально открыты, максимально нейтральны.

— Если потребуется лично встретиться с Томасом Бахом, вы готовы?

— Конечно, готов. Наша главная цель — чтобы наши спортсмены присутствовали на международной арене. И если эта встреча поможет нашим спортсменам там быть, то я готов.

— Планируете ли написать в паралимпийский комитет, подобно тому, как написали в МОК?

— Планируется, но это зависит не от меня.

— А от кого?

— От наших коллег.

Во вторник, 25 апреля благотворительный фонд Никиты Мазепина «Мы выступаем как один» обратился к президенту МОК Томасу Баху с открытым письмом, в котором попросил посодействовать допуску российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.