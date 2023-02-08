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Сегодня, 22:24

Греция выступила против бойкота Олимпиады-2024 в Париже

Мария Гусева
Фото Global Look Press
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Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос сообщил, что организация выступает против любого возможного бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает РИА «Новости».

Члены НОК Греции на пленарном заседании поддержали предложение главы организации выступить против бойкота Олимпиады-2024.

Капралос заявил, что Греция не участвовала ни в одном бойкоте в современной истории и соблюдает Олимпийскую хартию. По его словам, возможный бойкот Олимпийских игр в первую очередь коснется спортсменов, которые готовятся к осуществлению своей мечты. Глава НОК Греции подчеркнул, что организация выступает против любой дискриминации. В организации выступили за возможное возвращение спортсменов из России и Белоруссии на международные турниры при строгих условиях их участия. Также комитет согласен с неучастием российских и белорусских спортсменов в Европейских играх.

25 января исполком МОК выступил за возвращение российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

Ранее в среду, 8 февраля, официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что предложение МОК о допуске спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в нейтральном статусе не относится к Играм в Париже. Он также подчеркнул, что решение об участии российских атлетов в Олимпиаде 2024 года будет принято летом.

Источник: РИА
Олимпиада
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