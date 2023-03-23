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Сегодня, 16:19

Губерниев — о последнем выступлении Баха: «Это все исключительно сотрясание воздуха»

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о последнем заявлении главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024.

«Это какое по счету выступление Томаса Баха? Я считаю, что это сотрясание воздуха. Чем больше он говорит, тем больше он эту тему замыливает. Я по-прежнему пессимист, и считают, что никто нас никуда не допустит. Если бы хотели допустить — берите и допускайте. Ребят, поезд уже уходит. Отборочные турниры к Олимпиаде проходят во всю», — приводит «КП Спорт» слова Губерниева.

Также он заявил, что не ждет ничего хорошего от заседания исполкома МОК, на котором будет рассмотрен вопрос допуска россиян.

«Ничего хорошего я от этих исполкомов не жду. Мы же люди серьезные. Хотели бы допустить — допустили бы. Я рад буду ошибиться, но по-моему, это все исключительно сотрясание воздуха», — добавил комментатор.

Ранее Бах заявил, что Олимпийские игры должны оставаться нейтральными.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В январе этого года МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.

Источник: https://www.kp.ru/sports/olimpiada-2024-v-parizhe/dmitrij-guberniev-ne-verit-v-dopusk-rossiyan-na-olimpiadu-2024/
Дмитрий Губерниев
Томас Бах
МОК
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