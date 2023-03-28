Губерниев о заявлении МОК по допуску российских спортсменов: «У них нет решения. И Бах тут даже не скрывает»

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» новость о том, что МОК отложил решение по участию российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

«У них нет решения. И Бах тут даже не скрывает. Еще раз хочу сказать, если бы хотели допустить, взяли бы и допустили. Сейчас это — бла-бла. Они продолжают сотрясать воздух. Мне кажется, еще и время тянут. Олимпиада-то уже скоро. Разговоры о том, что федерации допустят, если мы отборы не пройдем — это совсем странная история. Дополнительно квоты что ли нам дадут? Я по-прежнему пребываю в реалистическом настрое: две следующие Олимпиады — мимо. Буду рад ошибиться, но просвета пока нет», — сказал Губерниев «СЭ».

Во вторник, 28 марта Бах заявил, что вопрос допуска россиян к участию в Олимпиаде в Париже не обсуждался на сегодняшнем заседании исполкома МОК в Лозанне (Швейцария). При этом глава МОК добавил, что организация оставляет за собой право решить вопрос о допуске спортсменов из России к участию в Играх в соответствующее время, даже если спортсмены пройдут отбор по правилам своих федераций.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.