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Губерниев раскритиковал братьев Бе, которые выступили против возвращения россиян на международные турниры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бе, которые выступили против возвращения российских спортсменов на международные турниры.

«А почему они не выступают против того, что Анна Вяхирева выступает за норвежскую команду? Она как Овечкин в хоккее, лучшая гандболистка мира. То есть, одним получается можно, а другим нельзя. Уровень лицемерия чудовищный, лезут туда, где их мнения не спрашивают. Это не им решать. Если нас допустят, будут выступать и соревноваться с нами. Если они вякнут про Вяхиреву, то их заткнут сразу за секунду, потому что женский гандбол в Норвегии — это огромный бизнес, с учетом того, что ее команда должна выигрывать национальный чемпионат и Лигу чемпионов. Решение об участии российских спортсменов будут принимать другие люди, это точно не братья Бе. Они говорят «если бы», а у меня другая информация, что все рады были бы нас видеть. Мы не говорим про политиков, речь идет про спортсменов. То есть они поддерживают дискриминацию по национальному признаку», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

В конце января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

1 февраля эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации российских и белорусских спортсменов.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-bratya-byo-lezut-tuda-gde-ikh-mneniya-ne-sprashivayut-esli-nas-dopustyat-budut-sorevnovatsya-s-nami-225122/
Биатлон
Дмитрий Губерниев
Йоханнес Бе
МОК
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