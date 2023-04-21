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Сегодня, 20:39

Губерниев заявил, что неучастие российских спортсменов в Олимпиаде станет ударом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что неучастие российских спортсменов в Олимпиаде станет ударом.

«Неучастие в Олимпиаде сильным ударом не будет? Безусловно, это будет ударом. Вопрос в том, что мы все привыкаем к новой реальности. Конечно, я скучаю по Кубку мира, но я не тоскую. Что касается спортсменов: если они не поедут на Олимпиаду, то для кого-то это будет катастрофой. Потому что это самое приятное, важное и нужное, что может быть в жизни спортсмена. Люди ради этого проживают свою жизнь. Многие с удовольствием годы жизни отдали бы в прямом смысле для того, чтобы поехать на Олимпийские Игры. Конечно, жизнь продолжается, мы в любом случае будем и в следующем сезоне очень активно развивать и показывать российский спорт. Унынию предаваться нельзя ни в коем случае, но ситуация тревожная, потому что мы регрессируем, мы это видим», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси до соревнований в нейтральном статусе. Исключением являются атлеты, открыто поддержавшие СВО и связанные контрактами с военными структурами.

Позже глава МОК Томас Бах заявил, что рекомендации не касаются Олимпийских игр-2024, решение по участию россиян в которых будет принято не ранее, чем за год до их начала.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-u-nas-pochti-90-sportsmenov-svyazany-s-silovymi-strukturami-ikh-shansy-poekhat-na-blizhaishie-olimpiady-blizki-k-nulyu-245082/
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
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