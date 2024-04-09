Губерниев заявил о невозможности бойкота Олимпийских игр со стороны России

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о бойкоте российскими спортсменами Олимпиады-2024.

«Сейчас со стороны Российской Федерации бойкота Олимпиады нет. И, с моей точки зрения, быть не может. Я уважаю мнение федераций, которые не посылают своих спортсменов на Игры в Париже, но за тех, которые все же поедут, мы будем болеть. Это наши спортсмены. Желаю им всяческих удач», — приводит слова Губерниева «Газета.Ru».

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.