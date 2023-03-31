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Сегодня, 13:12

Христенко: «Наивно полагать, что большой спорт может оказаться вне большой политики»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко высказался о влиянии политики на спорт.

«Было бы наивно полагать, что большой спорт может оказаться вне большой политики. Большой спорт — это огромные деньги, сотни миллиардов долларов рынка. Такой огромный бизнес в принципе не может остаться без внимания политики. Но спорт, в отличие от любого бизнеса, это не просто сотни миллионов долларов, это еще и миллиарды людей, зрителей. Это миллиарды людей, чье мнение так важно политикам и через которых так или иначе можно проводить свою линию. И надеяться на то, что спортсменов и спорт оставят в некой стиральной зоне без внимания большой политики, весьма и весьма наивно. Конечно, никто не выпустит эту ситуацию, и, как в большой игре, ей будут стараться манипулировать и управлять в своих интересах», — цитирует Христенко ТАСС.

28 марта состоялось заседание МОК, по итогам которого исполком рекомендовал спортивным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/17417023
МОК
ОКР
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