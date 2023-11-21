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21 ноября, 23:58

Чен: «Непонятно, что ООН и МОК подразумевают под словом «перемирие»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Прославленная российская легкоатлетка Иоланда Чен прокомментировала поддержку Генассамблеей ООН резолюции о перемирии во время проведения Олимпийских игр-2024.

«Честно говоря, я не понимаю, что они подразумевают под словом «перемирие». Потому что в классическом понимании это означает, что на время проведения Олимпиады все друг с другом мирятся и вместе участвуют в соревнованиях. Как это и написано в Олимпийской хартии: войны прекращаются, конфликты останавливаются и все дружно соревнуются. Но ведь Россия и Белоруссия не допущены к Играм в Париже — о каком перемирии может идти речь? Непонятно», — приводит слова Чен RT.

21 ноября генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Олимпийских игр 2024 года в Париже. За принятие документа проголосовали более половины членов ООН. Россия и Сирия воздержались от голосования.

Источник: RT
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