Иоланда Чен заявила, что нельзя бойкотировать Олимпиаду

Известный телекомментатор, чемпионка мира в тройном прыжке Иоланда Чен рассказала о своем отношении к возможному бойкоту Олимпийских игр со стороны России.

«Я уверена в том, что нам самим бойкотировать Олимпиаду нельзя ни при каких обстоятельствах. Тогда мы пойдем на поводу у тех, кто к этому подталкивает, и просто поможем им выполнить свою работу. Они в этом случае похлопают, скажут: ну и слава тебе Господи, эти русские объявили бойкот, их на Играх не будет, а мы будем торжественно сами выступать. Плюс, если мы пойдем на бойкот, нас отстранят от Олимпиад за нарушение олимпийской хартии — об этом не надо забывать. Надо просто сейчас мудро и спокойно ждать. Наши руководители так, в принципе, и делают, не обращая внимание на крики и спекуляции. За эту позицию их надо похвалить. Если будут сделаны шаги навстречу и появится хоть какая-то возможность выступать, надо ей обязательно воспользоваться», — приводит слова Чен «РБ Спорт».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

26 января 2023 года Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам выступить на XIX Азиатских играх в Китае. Сегодня, 14 февраля, стало известно, что Федерация спортивной гимнастики России получила приглашение на соревнования.

Азиатские игры-2023 пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.