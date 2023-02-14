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Сегодня, 19:02

Иоланда Чен заявила, что нельзя бойкотировать Олимпиаду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный телекомментатор, чемпионка мира в тройном прыжке Иоланда Чен рассказала о своем отношении к возможному бойкоту Олимпийских игр со стороны России.

«Я уверена в том, что нам самим бойкотировать Олимпиаду нельзя ни при каких обстоятельствах. Тогда мы пойдем на поводу у тех, кто к этому подталкивает, и просто поможем им выполнить свою работу. Они в этом случае похлопают, скажут: ну и слава тебе Господи, эти русские объявили бойкот, их на Играх не будет, а мы будем торжественно сами выступать. Плюс, если мы пойдем на бойкот, нас отстранят от Олимпиад за нарушение олимпийской хартии — об этом не надо забывать. Надо просто сейчас мудро и спокойно ждать. Наши руководители так, в принципе, и делают, не обращая внимание на крики и спекуляции. За эту позицию их надо похвалить. Если будут сделаны шаги навстречу и появится хоть какая-то возможность выступать, надо ей обязательно воспользоваться», — приводит слова Чен «РБ Спорт».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

26 января 2023 года Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам выступить на XIX Азиатских играх в Китае. Сегодня, 14 февраля, стало известно, что Федерация спортивной гимнастики России получила приглашение на соревнования.

Азиатские игры-2023 пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/iolanda-chen-bojkotirovat-olimpiadu-nel-zya-tak-my-pomozhem-dodelat-svoyu-rabotu-tem-kto-hochet-izolyatsii-rossii/
Олимпиада
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Федерация спортивной гимнастики России получила приглашение выступить на Азиатских играх