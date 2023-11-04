Роднина: «МОК уже откровенно глумится над российскими спортсменами»

Депутат Государственной Думы Ирина Роднина поделилась мнением о заявлении МОК по дискриминации израильских спортсменов.

«Смешно слышать заявления МОК о недопустимости дискриминации спортсменов за действия их стран. Это какая-то другая реальность, — приводит слова трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию «РБ Спорт». — Товарищи из МОК уже откровенно глумятся над российскими спортсменами. Все равны, но кто-то равнее. Звучит все это как бред».

2 ноября МОК объяснил разницу своих позиций по спортсменам из России и Израиля, заявив, что принятые меры и рекомендации являются следствием начала СВО российской армией в период Игр-2024, что нарушает олимпийскую хартию.