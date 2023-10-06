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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» решение делегации Олимпийского комитета России (ОКР) не принимать участие в заседаниях генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).
«Это не бойкот, это позиция. И это вопрос о защите национальных интересов. Если общаться, то общаться со всеми на равных условиях. А то мы сегодня хотим, а завтра не хотим. Тем более все равно, что решают на заседаниях ЕОК. У них не так много полномочий», — сказала Роднина «СЭ».
Генассамблея Европейских олимпийских комитетов проходит в Стамбуле 6 и 7 октября. В июне 2022 года ЕОК не допустили ОКР к участию в Генеральной ассамблее международной организации.
В начале марта прошлого года исполком EOK не допустил российских и белорусских спортсменов к участию в зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Вуокатти. Позднее организация продлила отстранение россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации.