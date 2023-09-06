Исинбаеву призвали озвучить позицию России в комиссии спортсменов МОК

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев призвал двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву озвучить позицию российских спортсменов в комиссии Международного олимпийского комитета (МОК).

«Исинбаевой предоставляется хорошая возможность озвучить позицию российских спортсменов. На сегодняшний день все, что касается России, воспринимается в штыки и с огромной агрессией. Те, кто не поддерживает эту точку зрения, оказываются в стане врагов, так что у Исинбаевой есть все шансы оказаться такой. Конечно, Елена не сможет ничем помочь России в текущей ситуации, но она сможет заявить позицию спортсменов, которую никто не слышит», — приводит слова Васильева РИА Новости.

5 сентября стало известно, что Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК. 41-летняя легкоатлетка является членом организации с 2016 года. Она была избрана в комиссию спортсменов МОК сроком на 8 лет.

Ранее вывеску с фамилией олимпийской чемпионки демонтировали с арки стадиона в Махачкале, который власти Дагестана переименовали.