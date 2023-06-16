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Сегодня, 12:29

Источник: россиян допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев

Мария Гусева
Флаг ОКР.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
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Международный олимпийский комитет (МОК) определил принципы допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщает «Весь спорт». В основу легли условия формирования команды беженцев.

Допущенные спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, под флагом МОК и под названием «Нейтральные атлеты» или «Нейтральные олимпийские атлеты». Заявки на участие спортсмены должны будут подавать лично, без посредничества национальных организаций. Допускается участие только в индивидуальных видах программы.

Завления будут проверять на выполнение квалификационных нормативов на Олимпийские игры и на соответствие критериям рекомендаций МОК. Могут появиться дополнительные условия.

После утверждения МОК спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах и перестать принимать поддержку от спортивных организаций страны.

МОК готов оплатить проезд, проживание и питание спортсмена на Олимпиаде. Также будет разработана специальная экипировка. Участие в квалификационных турнирах, проведение учебно-тренировочных сборов, участие тренеров и других специалистов спортсмен должен будет оплачивать самостоятельно.

На Олимпийских играх решением бытовых и спортивных вопросов будут заниматься сотрудники, рекомендованные МОК. Российских чиновников на Игры не допустят. Вопрос присутствия тренеров и специалистов до конца не проработан.

Также сообщается, что принципы МОК уже доведены до российских спортивных руководителей.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, за исключением тех, кто публично высказывался в поддержку СВО и связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

На&nbsp;каких условиях допустят российских олимпийцев до&nbsp;Игр в&nbsp;Париже? Россиян не пустили на чемпионат мира в Румынию «ради безопасности». Как будет на Олимпиаде-2024?
Источник: https://allsportinfo.ru/
Олимпиада
МОК
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