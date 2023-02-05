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Источник: Великобритания не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска России

Иван Шитик
Корреспондент
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Великобритания не планирует поддерживать бойкот Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже, в случае допуска сборной России к международным соревнованиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Олимпийский комитет Великобритании планирует поддержать позицию Международного олимпийского комитета (МОК), хотя пока официальных заявлений сделано не было.

25 января исполком МОК выступил за возвращение российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

После этого министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил о намерении создать вместе с Великобританией коалицию против участия России в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Париж примет XXXIII летние Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230205/olimpiada-1849895403.html
Олимпиада
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