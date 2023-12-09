Кафельников: «Убежден, что нужно ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе»

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» отреагировал на допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Положительно отношусь к этому заявлению. МОК дает возможность нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде. Это шикарная новость. Убежден, что нужно ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Только восемь российских спортсменов допущены до Игр? Значит, у них есть основания для этого», — сказал Кафельников корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.