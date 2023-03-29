Карполь: «Участие наших волейболистов — украшение любого турнира»

Заслуженный тренер СССР Николай Карполь считает, что Международная федерация волейбола (FIVB) хотела бы видеть российские команды в своих турнирах.

«Ну, я думаю, соскучились. Я считаю, что участие наших спортсменов, особенно мужчин, это украшение любого турнира. Посмотрим, какое решение примет международная федерация, все равно она под давлением принимает решение», — приводит слова Карполя РИА «Новости».

28 марта состоялось заседание исполкома МОК по поводу допуска российских спортсменов на международные соревнования. По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать в нейтральном статусе российских спортсменов, не поддержавших СВО, а также не связанных с вооруженными силами и органами безопасности.