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Карполь: «Участие наших волейболистов — украшение любого турнира»

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Заслуженный тренер СССР Николай Карполь считает, что Международная федерация волейбола (FIVB) хотела бы видеть российские команды в своих турнирах.

«Ну, я думаю, соскучились. Я считаю, что участие наших спортсменов, особенно мужчин, это украшение любого турнира. Посмотрим, какое решение примет международная федерация, все равно она под давлением принимает решение», — приводит слова Карполя РИА «Новости».

28 марта состоялось заседание исполкома МОК по поводу допуска российских спортсменов на международные соревнования. По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать в нейтральном статусе российских спортсменов, не поддержавших СВО, а также не связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230329/voleybol-1861688438.html
Николай Карполь
МОК
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