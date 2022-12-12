Карякин призвал не испытывать иллюзий по поводу допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал предложение главы Олимпийского комитета США допустить россиян на Олимпиаду-2024.

«Сложно судить, приведут ли эти слова к какому-то реальному результату. Доверие к ним подорвано. Если увидим, что наши спортсмены снова могут выступать, тогда можно будет говорить. А в данной ситуации расцениваю заявления как просто какие-то слова. Шансы выступить на Олимпиаде в Париже не очень большие. Прекрасно вижу, что нас пытаются не пускать все больше. Поэтому призываю не испытывать больших иллюзий, но при этом не терять спортивную форму», — приводят РИА «Новости» слова Карякина.

Ранее глава USOPC Лайонс выступила за допуск российских спортсменов на Олимпиаду в 2024 году, но без национального флага.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.