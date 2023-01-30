Кавазашвили высказался о предложении МОК допустить россиян к Олимпиаде

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном возвращении россиян на международную спортивную арену.

«МОК допустил безобразие отстранив нас, нарушив этим все нормы приличия. Они показали, что у международного спортивного сообщества нет законов. Мягко говоря, действуют принципы двойных стандартов. Нас в срочном порядке должны вернуть назад. Но я боюсь, что господин Тарас Бах забудет об этом разговоре. На следующем заседании начнет говорить что-то другое. Олимпийский комитет без России и Беларуси выглядит очень бледно. МОК нарушает законы и сам себя бьет по башке. Хотелось бы верить в это. Но я очень остерегаюсь двуличных господ из УЕФА. Я им абсолютно не верю. Чтобы они в самый разгар СВО вдруг сказали: «О, надо вернуть русских и беларусов, чтобы они играли». Я не знаю, что от них ждать», — приводит слова Кавазашвили «КП Спорт».

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году. Соревнования должны были пройти в 2020-м, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.