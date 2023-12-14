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Сегодня, 22:30

Биатлонист Бажин: «Если «летников» допустят до Олимпиады, с нами будет уже легче»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский биатлонист Кирилл Бажи высказался о допуске отечественных и белорусских спортсменов на летние Олимпийские игры в 2024 году.

«Мне кажется, когда эта новость появилась, все обрадовались, потому что это положительный сигнал. Если «летников» допустят, с нами будет уже легче. Пока мы не задумываемся об этом и живем сегодняшним днем, а в дальнейшем будем смотреть, как будет решаться этот вопрос. Я даже не читал эти условия МОК. Видел, что допускают без гимна и флага, но глубже в эту тему не влезал», — приводит слова Бажина Metaratings.ru.

8 декабря МОК сообщил о допуске спортсменов на игры-2024 в Париже в нейтральном статусе, за исключением представителей командных видов спорта, а также спортсменов, поддержавших СВО и имеющих контракты с военными структурами.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Олимпиада
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