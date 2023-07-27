Книготорговцы Парижа отказываются уезжать с берегов Сены из-за Олимпиады

Книготорговцы из Парижа отказываются от переезда с берегов Сены из-за церемонии открытия Олимпийских игр-2024, утверждает Франс Пресс.

По информации источника, власти попросили торговцев переехать в целях обеспечения безопасности и убрать ящики, в которых они перевозят подержанные книги, но книготорговцы утверждают, что многие из них невозможно перенести из-за хрупкости.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже состоится 24 июля 2024 года на берегу Сены. Олимпиада продлится до 11 августа.