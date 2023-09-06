Колобков надеется, что Исинбаева займет активную позицию в комиссии спортсменов МОК

Бывший министр спорта России Павел Колобков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о работе двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Моя позиция, чтобы Исинбаева защищала всех спортсменов, и все были в равных условиях, будь то российские спортсмены, украинские, итальянские, американские, французские. Для этого ее в принципе и выбрали все спортсмены с подавляющим преимуществом. Надеюсь, она займет там активную позицию. А на данный момент, конечно, права российских спортсменов ущемляются», — сказал Колобков «СЭ».

5 сентября стало известно, что легкоатлетка сохранила место в комиссии спортсменов МОК. Также в составе комиссии остался президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

41-летняя Исинбаева является членом организации с 2016 года. Она была избрана в комиссию спортсменов МОК сроком на 8 лет.