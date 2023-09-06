Колобков — о критике Исинбаевой: «Она всегда была патриотом России»

Бывший министр спорта России Павел Колобков рассказал «СЭ» о своем отношении к двукратной чемпионке Олимпийский игр Елене Исинбаевой.

— Многие критикуют Елену Исинбаеву, говоря, что она якобы предала Родину, чтобы сохранить свой пост в МОК. Разделяете ли вы это мнение?

— Мне кажется, эту тему пора уже забыть и перестать это обсуждать. Исинбаева великая спортсменка. Она принесла России большое количество медалей. Сколько раз я с ней общался, она всегда была патриотом России, российских спортсменов. У меня нет в ней сомнений, — сказал Колобков «СЭ».

В конце июня Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал расследование в отношении 41-летней спортсменки и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, которые являются членами организации. 5 сентября стало известно, что Исинбаева и Тарпищев сохранили места в комиссии спортсменов МОК.

Исинбаева является членом организации с 2016 года. Она была избрана в комиссию спортсменов МОК сроком на 8 лет.