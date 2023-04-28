Колобков поддержал позицию ОКР по допуску россиян

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков выразил поддержку позиции Олимпийского комитета России (ОКР) по поводу критериев для допуска отечественных спортсменов на международную арену.

«Безусловно, поддерживаю позицию комиссии спортсменов ОКР. Это позиция не только комиссии спортсменов ОКР, а всего спортивного сообщества. Вообще, не было никогда в истории таких необоснованных критериев. Ни в одном нормативном акте или хартии МОК такие критерии не применялись. Они противоречат олимпийским принципам. Спорт должен быть вне политики. Тут не может быть двух мнений», — приводит слова Колобкова Sport24.

Комиссия спортсменов ОКР сделала заявление с оценкой критериев допуска россиян к международным соревнованиям.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.