Колобков — о допуске россиян на Олимпиаду в Париже: «Нужно бороться и отстаивать свою правоту»

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова главы ОКР Станислава Позднякова о том, что при допуске россиян на Олимпийский игры в Париже смогут поехать единицы.

«Я не видел, чтобы Международный олимпийский комитет делал заявление насчет приглашения российских спортсменов на Игры в Париже. Но туда уже не смогут попасть командно-игровые виды спорта. Где-то отбор уже закончился. Где-то шанс попасть на Олимпиаду вовсе минимальный. Наверное, Поздняков прав, так и есть. Неизвестны условия допуска? Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время что-то появится. Если Станислав говорит, значит, знает о чем речь», — сказал Колобков «СЭ».

Также Колобков ответил на вопрос, верит ли он в то, что россияне примут участие в Играх-2024.

«Нужно всегда верить в лучшее, бороться и отстаивать свою правоту. Этим и занимается наша спортивная власть», — сказал Колобков.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.