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Сегодня, 18:20

Колобков считает, что Бах должен жестко отреагировать на выступление 35 стран против России на Олимпиаде-2024

Микеле Антонов
Корреспондент
Павел Колобков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-министр спорта РФ Павел Колобков в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене о выступлении 35 стран против допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже.

«Давайте скажем сразу, это называется вмешательством государства в дела общественных организаций. По сути дела, это то, о чем вчера говорил Томас Бах в обращении к Министру спорта Украины. Это прямое вмешательство политики в спорт. Мое мнение, наверное, президент МОК должен на это жестко реагировать. Если он на это не отреагирует, мы все будем понимать, что олимпийское движение представляет собой сейчас, которое должно в принципе объединять спортсменов, страны. Посмотрим, как на это отреагируют, как говорят, наши западные партнеры», — сказал Колобков «СЭ».

Ранее представитель Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже только в нейтральном статусе.

Олимпийские кольца в&nbsp;Париже. «Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Олимпиада
Павел Колобков
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