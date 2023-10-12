Колобков заявил, что решение МОК об отстранении ОКР не соответствует Олимпийской хартии

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Олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта России Павел Колобков считает, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР) в связи с включением олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не соответствует духу и положениям Олимпийской хартии.
«По-моему, это их не первое подобное заявление после принятия в члены ОКР наших олимпийских советов наших новых территорий. Жаль, что МОК избрал путь конфронтации, но это их решение. И я считаю, что ОКР его должен оспаривать любыми выбранными способами. Оно не соответствует духу и положениям Олимпийской хартии», — приводит слова Колобкова ТАСС.
Как информирует ТАСС, в МОК заявили, что включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.
ОКР не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.