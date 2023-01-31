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Сегодня, 20:22

Кожевников назвал заявление МОК хорошей новостью

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал то, что Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска россиян до международных турниров в нейтральном статусе.

«Заявления МОК — это хорошая новость, — говорит Кожевников. — Конечно, плохо, если наши спортсмены будут без гимна и флага. Но в этом нет ничего страшного, потому что уже выступали в нейтральном статусе. Моя позиция — надо ехать. Хотя могут, например, заставить спортсменов подписать письмо, что они против СВО. Есть же такие говнюки, извиняюсь за выражение, но по-другому не скажешь, как финны, шведы, норвежцы. Проще говоря, скунсы. Так что они могут придумать какую-то гадость. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. В феврале МОК собирается встретиться с ИИХФ, чтобы обсудить возможность допуска хоккеистов. Может быть принято положительное решение? Думаю, да. Без российского хоккея неинтересно — это доказанная вещь. Чемпионат мира, молодежный чемпионат мира доказали, что такого же ажиотажа нет. Россия нужна на турнирах, и не только в хоккее», — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 января президент МОК Томас Бах выступил за возвращение российских спортсменов на официальные соревнования.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kozhevnikov-zayavleniya-mok-e-to-horoshaya-novost-no-skunsy-mogut-pridumat-kakuyu-to-gadost/
Александр Кожевников
МОК
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