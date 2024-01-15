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Сегодня, 09:11

Латвийские спортсмены угрожают бойкотировать Олимпиаду, если туда допустят россиян

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Фото Global Look Press
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Латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде в Париже, сообщает RT.

Депутаты Латвии назвали безответственным заявление МОК от 8 декабря о допуске россиян и отметили, что оно не может быть поддержано. Отмечается, что несколько олимпийских чемпионов из Латвии готовы пропустить соревнования, если российские и белорусские спортсмены примут участие в нейтральном статусе.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1258065-latviya-rossiya-sport-olimpiada-boikot?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Олимпиада
МОК
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