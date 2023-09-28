Лавров: «МОК нарушает Олимпийскую хартию, используя ситуацию на Украине против России»

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Сергей Лавров заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) нарушает Олимпийскую хартию, используя ситуацию на Украине для того, чтобы отстранять российских спортсменов от международных соревнований.

«МОК уже использует ситуацию вокруг Украины для того, чтобы грубо и прямо нарушать Олимпийскую хартию. При этом отстраняя большинство наших спортсменов от состязаний, делая в качестве какого-то огромного позитивного шага исключения для определенных видов спорта, для определенных возрастных групп в нейтральном статусе, без флага, без гимна», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Глава МИД РФ отметил, что МОК на протяжении многих лет игнорировал действия западных стран и не применял к ним никаких санкций.

«Когда Россия после долгих-долгих лет предупреждений мировому сообществу, что НАТО ведет дело к большой войне, причем прямо создавая военную угрозу на границах РФ, поощряя режим, который откровенно был подготовлен Вашингтоном для сдерживания России и атаки на Россию, то здесь МОК решил проявить свою непонятную принципиальность вопреки его обязанностям в соответствии с Олимпийской хартией», — добавил Лавров.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России до участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В конце марта 2023 года исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до турниров в нейтральном статусе, при этом российские атлеты не должны иметь отношение к вооруженным силам или органам национальной безопасности, а также не должны были выражать публичную поддержку СВО. Кроме того, данные рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

В МОК еще не вынесли окончательного решения по поводу того, будут ли допущены спортсмены из России до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

27 сентября стало известно, что Международный форум спортсменов в Лозанне, запланированный на 1 и 2 октября, пройдет без участия представителей России. Заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Лада Задонская сообщила, что МОК отказал ей в регистрации. Задонская была единственным представителем России, подавшим заявку на участие в форуме.