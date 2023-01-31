Лайшев уверен, что МОК допустит россиян к участию в Олимпиаде в Париже

Известный менеджер Ренат Лайшев уверен, что Международный олимпийский комитет примет решение о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Уверен, что МОК примет решение в нашу пользу. Всем нужна конкуренция на Олимпиаде, всем нужна программа. Все будут к этому стремиться!» — сказал Лайшев «СЭ».

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 января президент МОК Томас Бах выступил за возвращение российских спортсменов на официальные соревнования.