Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 18:30

Лайшев — об условиях допуска россиян на Олимпиаду: «МОК хочет еще раз унизить Россию и поиздеваться над нами»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Смысл поездки наших спортсменов в Париж только один — с точки зрения МОК еще раз унизить Россию и поиздеваться над нами. Мы уже убедились, что Запад — это гнилые люди! Наши спортсмены сделают правильный выбор. Мы понимаем, что Олимпиада — это для них шанс на определенном жизненном этапе, и в дальнейшем такой возможности может не быть. Но Россия делает все возможное, чтобы были альтернативные соревнования, где российские спортсмены проявили бы себя без унижений, с поднятием флага, пением национального гимна и своей формой. Как вариант, для них есть Игры Дружбы», — цитирует Лайшева Sport24.

8 декабря исполком МОК объявил о допуске атлетов из России и Белоруссии на Олимпийские игры под нейтральным флагом при соблюдении ряда критериев. Российские и белорусские команды не будут участвовать в Олимпиаде.

Однако МОК запретил демонстрировать российскую символику на Играх 2024 года. А допущенные к Олимпиаде российские и белорусские спортсмены будут обязаны подписать обновленные условия.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-602995-layshev-mok-khochet-yeshche-raz-unizit-rossiyu-i-poizdevatsya-nad-nami-my-uzhe-ubedilis-chto-zapad-eto-gnilyye-lyudi
Олимпиада
Ренат Лайшев
МОК
4
Обсудить
Читайте также
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Роднина: «МОК с барского плеча разрешил единицам поехать на Олимпийские игры, условия допуска нереальные»
Свищев: «Я уважаю решение Колесникова не участвовать в Олимпиаде-2024»
Коротышкин поддержал решение Колесникова отказаться от участия в Олимпиаде
Российский пловец Колесников отказался от участия в Олимпиаде в Париже
«Бах давно работал над этим за кулисами». Западные СМИ сошли с ума из-за допуска россиян на Олимпиаду
Агапитов заявил, что ФТАР не рассматривает возможность участия в фестивале с названием «Олимпийские игры»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Роднина: «МОК с барского плеча разрешил единицам поехать на Олимпийские игры, условия допуска нереальные»