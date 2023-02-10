Легкоатлет Лысенко надеется выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Победитель зимнего чемпионата мира-2018 в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко рассчитывает выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

10 февраля спортсмен выиграл «Русскую зиму» с результатом 2,30 метра. В ранге победителя он трижды пытался прыгнуть на 2,34 метра, но все попытки оказались безуспешными.

«Где-то в глубине души есть надежда попасть на Олимпиаду-2024, — цитирует Лысенко ТАСС. — Но я не знаю, не могу сказать, что уверен. Надеюсь, что проблемы как-то решатся и все будет хорошо. Я слышал, что в марте будут рассматривать восстановление нашей федерации. Я хочу, чтобы поскорее все это решилось».

24-летний легкоатлет является обладателем лучшего результата сезона в мире в помещении, в конце января на московском турнире «Битва полов» он прыгнул на 2,38 метра.