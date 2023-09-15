Легков заявил, что российские спортсмены не будут бойкотировать Олимпийские игры

Олимпийский чемпион Сочи по лыжным гонкам Александр Легков сказал, что нет смысла бойкотировать Олимпиаду-2024.

«На собрании говорили, что никто бойкотировать Игры не будет. Что же касается нюансов, связанных со спортсменами, то лучше разговаривать с Олимпийским комитетом России (ОКР). Есть какие-то конкретные критерии, после которых спортсменов в любом случае не ждут. Но самое главное — уже будет завершен отбор, после которого не будет возможности выступать. Бойкотировать Игры никто не собирается, кто поедет или не поедет, неизвестно», — приводит РИА «Новости» слова Легкова.

Также Легков отметил, что глава ОКР Станислав Поздняков думает о будущем российского спорта. А также, что Олимпийским играм нет альтернативы.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.