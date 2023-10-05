Левитин о неучастии России на Азиатских играх: «Это связано с МОК и выборами в Азиатской олимпийской ассоциации»

Помощник президента РФ и первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин в разговоре с «СЭ» высказал мнение о неучастии России в Азиатских играх.

«Я считаю, это связано с МОК и выборами в Азиатской олимпийской ассоциации. Это конфликт азиатов и МОК. А мы здесь попали под их конфликт», — сказал Левитин «СЭ».

В июле президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что российский олимпийский комитет не получал приглашения на Азиатские игры, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу (Китай).

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