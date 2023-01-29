Лидер французской партии Филиппо заявил, что спорт переживет бойкот Украиной Олимпиады в Париже

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо отреагировал на недовольство Украины из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Олимпиаду в Париже.

«Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживет это!» — приводит слова Филиппо РИА «Новости» со ссылкой на его соцсети.

25 января 2023 года Исполком МОК сообщил, что в организации рассмотрят возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе. Также спортсмены должны соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все антидопинговые правила. Для подтверждения этого планируется организовать дополнительные индивидуальные проверки.

Зеленский заявил, что его разочаровала позиция МОК по вопросу допуска российских спортсменов до международных турниров.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.