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Сегодня, 08:15

Лидия Иванова — об отстранении россиян: «Олимпиада — вершина спортсмена, но условия МОК унизительны»

Софья Щудрина
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова в интервью «СЭ» рассказала о том, как Россия справляется с запретом на участие в международных соревнованиях.

— Я могу ответить, ориентируясь на свой вид спорта, то есть на гимнастику. На данный момент у нас есть сильные лидеры, которые были бы готовы выступить на Олимпийских играх, но в силу унизительного варианта, который предлагает МОК, этого не случится. Федерация отказалась от него и готова выступать только на равных условиях с другими странами. Есть и сильные спортсмены, и молодежь, которая тянется за ними. Проблема лидеров заключается в том, что старт Олимпийских игр не осуществляется. Это, безусловно, вершина для каждого спортсмена.

Как нам пережить такое время? К сожалению, сегодня мы должны принять ту ситуацию, в которую попали. Многое будет зависеть от инициативы федерации и от того, как они сумеют прожить это, не погасить интерес к гимнастике, будут ли создавать новые интересные старты. Практика соревнований ни в коем случае не должна быть погашена. Пусть они будут не того масштаба, но каждый спортсмен сможет проверить свою готовность. Именно это стимулирует высокие нагрузки и хорошие тренировки, чтобы утверждаться как лидер, — заявила Лидия Иванова в беседе с корреспондентом «СЭ» Софьей Щудриной.

Полностью интервью Лидии Ивановой читайте на сайте «СЭ».

Олимпиада
Лидия Иванова
МОК
Спортивная гимнастика
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