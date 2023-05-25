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Гимнастка Иванова: «Я дитя Великой Отечественной войны, и мне не хотелось встретиться с этим явлением снова»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и телекомментатор Лидия Иванова в интервью «СЭ» оценила ситуацию в российском спорте в связи с отстранением от международных соревнований.

— Вы уже 80 лет в спорте. Когда-нибудь могли подумать, что до такого дойдет?

— Я дитя Великой Отечественной войны. И хорошо это помню. У меня мама рано ушла, мы жили в труднейших условиях, не только я. Это поколение, которое на стакане чая выживало в школе. Нечего было есть, пить. Но мы поднялись, поехали на Олимпиаду и отбабахали так, что все нас запомнили в 1956-м. Я горжусь своей страной, которая победила в войне ту дрянь, которую сейчас снова пытаются навязать. У нас не было не просто дома — семьи, которая не потеряла бы кого-то на войне. И вдруг я слышу эту чушь, что не СССР выиграл... Слышать это не хочу! Я видела столько калек, инвалидов на тележках, помню, как по улице Садовничевской, на которой я жила, вели пленных немцев, зараз. Из моей памяти это не вырубить. И мы им кидали хлебушек! Казалось бы, враг, убивал всех нас. Русского человека переделать невозможно. У нас абсолютно другая основа — добрая. И мне не хотелось встретиться с этим страшным явлением снова.

— Нынешняя ситуация — худшая в истории нашего спорта?

— В спорте таких моментов, на мое счастье, при мне не было. Никогда нашу страну никаким способом не дисквалифицировали. Всегда болели против нас, в видах с субъективным судейством была страшно нечестная политика. Я судила восемь Олимпиад и прочувствовала это на себе. Мы говорили нашей команде — надо быть на две головы выше, это формула советского спорта. Если ты на равных — даже не рассчитывай на победу. Сожрут с потрохами! А советский спорт не ставил задач кроме золота, других вариантов не было. Я надеялась, что до отстранений и бойкотов, как в 1980 и 1984 годах, не дойдет никогда. Но, к сожалению, колесо истории имеет свойство разворачиваться.

В пятницу, 12 мая, стало известно о том, что исполком FIG отложил вопрос по допуску российских и белорусских спортсменов до международных турниров. Сообщалось, что следующее заседание исполкома организации состоится 19-20 июля в Лозанне.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Лидия Иванова. «Поездка российских спортсменов на Олимпиаду будет сродни бегству артистов за рубеж». Мощное интервью-призыв Лидии Ивановой

Олимпиада
Лидия Иванова
МОК
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