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Сегодня, 08:30

Лидия Иванова — об уровне конкуренции на международной арене: «Середняки нарядились в чемпионов»

Софья Щудрина
Корреспондент
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Тренер и комментатор Лидия Иванова в интервью «СЭ» осудила спортсменов, выигрывающих медали чемпионатов в условиях отстранения российской сборной, а также рассказала о возможном снятии санкций.

— Вы говорили в одном из интервью, что на международные старты нас сами будут звать, потому что будет просто неинтересно соревноваться. Однако сейчас этого не происходит.

— Безусловно, это так. Я мыслю по-спортивному, но забываю, что та плеяда, которая всегда в тени, никак не может дотянуться до медалей. И вдруг для нее открылась шикарная возможность! Мне больно видеть, как на пьедестал почета встают спортсмены совсем не того масштаба. Но насколько они были счастливы, что им на грудь повесили медаль! Безусловно, для них это шанс: середняки вдруг нарядились в чемпионов. Но это снижает уровень мирового спорта. Мы опускаем планку, называя чемпионами мира тот разряд, который при серьезной конкуренции был бы в середняках, а сейчас они становятся первыми. Однако нам ни в коем случае нельзя сбавлять ни темпа, ни сложности, чтобы, как только появится момент, мы смогли выйти на мировую арену не подбирающими щепки, а с намерением выиграть! Я думаю, большинство спортсменов этот уровень и пытаются удерживать.

— Вы верите, что в ближайшие десять лет мы сможем вернуться на Олимпийские игры под своим флагом и доказать, что без нас спорт невозможен?

— Ой, как я об этом мечтаю! У меня такое ощущение, что на этот вопрос не только Иванова, но и вообще никто ответить не сможет. Для этого нужно успеть расставить очень много точек, и очень важно, какими именно они будут. Это от меня не зависит, но жить-то хочется во все времена. Без такой общественной деятельности, как спорт, мир будет не абсолютно наполнен. Естественно, я хочу, чтобы все это благополучно завершилось в нашу пользу. Мы верим, что победим и спорт займет свое достойное место. Обязательно будем хранить веру в лучшее, без этого невозможно жить в спорте. Даже когда рыдаешь, даже когда проигрываешь. Без поражений не бывает побед! — рассказала Иванова в беседе с корреспондентом «СЭ» Софьей Щудриной.

Полностью интервью Лидии Ивановой читайте на сайте «СЭ».

Олимпиада
Лидия Иванова
Спортивная гимнастика
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