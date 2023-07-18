Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 09:44

Лондон не примет квалификацию на Олимпийские игры-2024 из-за позиции по российским спортсменам

Руслан Минаев
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не проводить отборочные турниры на Олимпийские игры 2024 года в Лондоне, сообщает Inside the Games.

По данным источника, это связано с позицией властей Великобритании по российским спортсменам. Ранее правительство страны постановило, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до соревнований на территории Великобритании только после того, как подпишут декларацию о нейтралитете.

«Мы крайне разочарованы тем, что не имеем возможности провести олимпийскую квалификацию в Великобритании, как надеялись. Это особенно расстраивает британских спортсменов, которые лишаются преимущества поддержи своих болельщиков», — сказал представитель Олимпийского комитета Великобритании.

Лондон должен был принять квалификацию на Олимпиаду по брейкингу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и BMX-фристайлу.

В марте 2023-го Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к турнирам российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.

Весной сообщалось, что рабочая группа Международной федерации плавания (FINA) начала разрабатывать план возвращения спортсменов из России и Белоруссии на соревнования.

5
Обсудить
Читайте также
Навка опубликовала совместное фото с Костомаровым: «Теплая и душевная встреча получилась»
Почему МОК затягивает решение вопроса о допуске россиян в Париж-2024? Колонка политолога
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Президент Федерации гимнастики Германии объяснил, почему выступает против допуска россиян на международные турниры
Конгресс World Athletics не собирается рассматривать вопрос возвращения российских легкоатлетов
Почему МОК затягивает решение вопроса о допуске россиян в Париж-2024? Колонка политолога
IBA рассматривает вариант выхода из олимпийского движения
От спортсменов хотят денег за смену гражданства. Это правильно?
Олимпийская чемпионка Исинбаева считает, что ее воинские звания в ЦСКА номинальные
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Париже прошла первая репетиция церемонии открытия Олимпийских игр