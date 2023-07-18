Лондон не примет квалификацию на Олимпийские игры-2024 из-за позиции по российским спортсменам

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не проводить отборочные турниры на Олимпийские игры 2024 года в Лондоне, сообщает Inside the Games.

По данным источника, это связано с позицией властей Великобритании по российским спортсменам. Ранее правительство страны постановило, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до соревнований на территории Великобритании только после того, как подпишут декларацию о нейтралитете.

«Мы крайне разочарованы тем, что не имеем возможности провести олимпийскую квалификацию в Великобритании, как надеялись. Это особенно расстраивает британских спортсменов, которые лишаются преимущества поддержи своих болельщиков», — сказал представитель Олимпийского комитета Великобритании.

Лондон должен был принять квалификацию на Олимпиаду по брейкингу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и BMX-фристайлу.

В марте 2023-го Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к турнирам российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.

Весной сообщалось, что рабочая группа Международной федерации плавания (FINA) начала разрабатывать план возвращения спортсменов из России и Белоруссии на соревнования.