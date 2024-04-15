Президент Франции Макрон рассказал о мерах безопасности на открытии Олимпиады-2024

Сегодня, 13:54
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о безопасности на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.
«Мы создадим безопасный периметр вокруг места проведения церемонии за несколько дней, даже за несколько недель. В жизни всегда есть риски, но периметр безопасности будет очень широкий. Мы будем проверять всех входящих и выходящих, за восемь дней до этого мы полностью оцепим территорию», — сказал Макрон в эфире радиостанции RMC.
Ранее МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024.
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.