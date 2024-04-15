Президент Франции Макрон заявил, что открытие Олимпиады-2024 может пройти на стадионе

Сегодня, 13:35
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что церемония открытия Олимпиады-2024 может пройти на стадионе.
«Церемония на Сенеможет быть ограничена набережной Трокадеро, а может быть перенесена на стадион «Парк де Пренс», как это классически делается», — сказал Макрон в эфире радиостанции RMC.
Стадион «Парк де Пренс» является домашней ареной «ПСЖ».
Ранее МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024.
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.