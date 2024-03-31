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Париж-2024

31 марта, 16:45

Мамиашвили — о словах мэра Парижа: «Этот тренд задан псевдоолимпийским комитетом»

Николай Гуляев и Михаил Мамиашвили.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в комментарии «СЭ» отреагировал на слова мэра Парижа Анн Идальго, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Олимпийских играх 2024 года.

«Вы посмотрите хронику, когда войска вермахта заходили в столицу Франции. С каким счастьем они их встречали. А спортсменов они не хотят там видеть. Вернее, нежелательные гости там будут. Хотя это не ее площадка, по большому счету. К сожалению, этот тренд задан этим псевдоолимпийским комитетом, который является поступательно разрушительной силой. Эта волна, которую задал международный олимпийский комитет, попав под жесточайшее политическое давление. И они не смогли найти в себе отвественности для того, чтобы провести ту же олимпийскую хартию», сказал Мамиашвили «СЭ».

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

19 марта исполком МОК объявил, что максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Игры в Париже, — 55 человек. При этом спортсменов из России не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Россияне, которые будут выступать в Париже в нейтральном статусе, должны будут подписать условия участия, применимые к Играм-2024, в них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию. При этом от них не будут требовать подписать дополнительные декларации с осуждением СВО.

(София Кузнецова)

Олимпиада
Париж-2024
Михаил Мамиашвили
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