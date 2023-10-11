Мамиашвили — о словах Баха об IBA: «Они рисуют себе неугодных людей. Просто расправляются»

Олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что Международная ассоциация бокса (IBA) не будет восстановлена как член олимпийского движения.

«Если вы услышите из уст МОК хотя бы какие-то внятные вопросы, которые не были реализованы Международной ассоциацией бокса, тогда можно что-то обсуждать. А как можно говорить о том, что не озвучивается? Несколько раз выбиралась и новая структура, и руководство Международной ассоциации бокса. Все время эти выборы подвергались не просто критике, а своего рода шельмованию. Это недемократично, все было сфабриковано. Проверки ничего не давали. Мы эту историю прекрасно помним, видим. Это расправа. Они рисуют себе неугодную структуру, неугодных людей. Попирая все нормы, просто расправляются», — сказал Мамиашвили «СЭ».

МОК до сих пор не принял решения по поводу того, будут ли допущены спортсмены из России к участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.