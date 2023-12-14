Мамиашвили: «Президент обозначил ответственность институтов, которые занимаются развитием спорта в России»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который заявил, что надо дать возможность российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2024.

«Президент обозначил ответственность институтов, которые занимаются развитием спорта и олимпийского движения в стране. Эти организации должны выступать модераторами и проводниками какой-то позиции. Президент заявил, что надо дать возможность выступить спортсменам на Олимпиаде? Это нормальная позиция страны, которая с пониманием относится к условиям спортсменов. Но нам надо еще смотреть, какие будут условия и критерии. Сегодня сложно анализировать. Для начала нужно создать все условия внутри страны», — сказал Мамиашвили «СЭ».

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. В организации подчеркнули, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде-2024.

14 декабря МОК сообщил, что лицензии на участие в Играх в Париже получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.