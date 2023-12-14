Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 21:47

Мамиашвили: «Президент обозначил ответственность институтов, которые занимаются развитием спорта в России»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который заявил, что надо дать возможность российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2024.

«Президент обозначил ответственность институтов, которые занимаются развитием спорта и олимпийского движения в стране. Эти организации должны выступать модераторами и проводниками какой-то позиции. Президент заявил, что надо дать возможность выступить спортсменам на Олимпиаде? Это нормальная позиция страны, которая с пониманием относится к условиям спортсменов. Но нам надо еще смотреть, какие будут условия и критерии. Сегодня сложно анализировать. Для начала нужно создать все условия внутри страны», — сказал Мамиашвили «СЭ».

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. В организации подчеркнули, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде-2024.

14 декабря МОК сообщил, что лицензии на участие в Играх в Париже получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.

Олимпиада
Владимир Путин
Михаил Мамиашвили
МОК
Читайте также
Роналду забил в 2023 году 50 голов! Лучшая результативность за пять лет и огромные доходы
Биография Конора Макгрегора: история ирландского сантехника, ставшего легендой UFC
Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция
Саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз
Обвинившая Депардье в сексуальном насилии французская актриса покончила с собой
Секретарь СНБО резко ответил на вопрос о провалившемся плане наступления ВСУ
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
МОК сообщил, в каких видах спорта россияне могут поехать на Олимпиаду
Биатлонист Бажин: «Если «летников» допустят до Олимпиады, с нами будет уже легче»
Чепиков выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024, если МОК не устроит провокаций
Тарасова поддержала слова Путина об извращении МОК идей де Кубертена: «Сильнейшие дома сидят»
Тарасова считает, что российские олимпийцы заручились поддержкой государства после слов Путина: «Президент думает о нас!»
Шишкина: «Если даже президент поддерживает, то почему бы не поехать на Олимпиаду?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мамиашвили о заявлении МОК по квотам: «Окончательного решения нет. Кто знает, что у них в голове?»

Биатлонист Бажин: «Если «летников» допустят до Олимпиады, с нами будет уже легче»