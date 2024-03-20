Мамиашвили сравнил критерии допуска россиян к Олимпиаде с условиями в концлагере

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал критерии допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«В общих чертах все понятно — не сидеть за столом там, где сидят белые люди. «Мы вам даем ехать, только будьте паиньками». Как в концлагерях это называли — «стерилизовать»? И гимн я этот слышать не хочу, зачем он нужен? У меня свой есть — моей страны, в которой я живу», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Также в МОК заявили, что не будут требовать от российских спортсменов подписать декларацию с осуждением СВО.