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2 апреля, 12:29

Мамиашвили заявил, что МОК пытается узурпировать мировой спорт

Алина Савинова
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на слова главы МОК Томаса Баха, который заявил, что участников Всемирных игр дружбы в России могут не допустить до Олимпиады в Париже.

«Мое мнение относительно деятельности МОК не поменялось. Они должны заниматься своим делом, следовать Олимпийской хартии и не принимать решения под политическим давлением. Своими заявлениями об Играх дружбы Томас Бах и МОК не скрывают, что занимаются монополизацией мирового спорта, пытаются его узурпировать», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Всемирные игры дружбы состоятся в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. В программу соревнований войдут 27 видов спорта.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде только в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Михаил Мамиашвили
МОК
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