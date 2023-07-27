Чемпионка Европы Купцова: «Согласные на нейтральный статус — предатели? Скорее предатели те, кто не поедет»

Российская прыгунья в высоту, вице-чемпионка мира и бывший член президиума ВФЛА Марина Купцова в интервью «СЭ» высказалась о нейтральном статусе российских спортсменов и их гипотетической поездке на Олимпиаду.

— Предатели или наши бойцы те, кто поедет на Олимпиаду? Когда вопрос о статусе решался в легкой атлетике, я была в президиуме федерации, и моя позиция не изменилась. Тогда я была против поездки без флага, потому что основная мотивация спортсменов — выступление за страну. Не за себя же. А тут ее отобрали. Но одновременно с этим выбора не было, и было бы жестоко никого не пустить, объявив предателями. Мы сформулировали, что в рамках предложенных вариантов мы вынуждены согласиться, потому что люди потратили всю свою жизнь на это дело, их на допинг проверяют уже так, что мешают тренироваться. Они выдержали сумасшедшее давление. Тем более важный момент — весь мир знает, что это наши, хоть они и в белой форме. Конечно, неприятно. Слава богу, моя карьера завершилась до этого кошмара.

Запрещать ехать на Олимпиаду неправильно. Но надо обязательно параллельно биться за возвращение нормального статуса. Иначе не будет мотивации для следующего поколения. Я в свободное время тренирую молодежь. Для них мотивация — та самая Исинбаева и другие спортсмены. Уничтожать людей-кумиров, благодаря которым люди ходят на стадионы, — глупость. Против или не против — мы вынуждены поддержать и пустить их на Олимпиаду. Предатели — вообще не про них. Скорее про тех, кто не поедет при возможности.

Есть спортсмены, которые уже сменили гражданство. Они выбрали легкий путь. Но про них нет десятков статей — видимо, они не имеют политического веса.